ANA SAYFA
Aleix Vidal sezonu kapattı

ALEİX VİDAL SEZONU KAPATTI

Barcelona'nın farklı Alaves galibiyetinde ayak bileğin kırılan Aleix Vidal sezonu kapadı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Barcelona’da Aleix Vidal şoku yaşanıyor. İspanyol savunmacının ayak bileğindeki kırık yüzünden sahalardan 5 ay uzak kalacağı belirlendi. Barça’nın Alaves karşısında aldığı 6-0’lık müthiş galibiyette sakatlanan başarılı futbolcu, sezonu kapattı.

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, oyunlarından yoksun kalacağını belirterek, “Onun sakatlığından hem kendisi için hem de takım için üzüntü duyduk. Üzücü bir durum. Umarım çabukça iyileşir. Bu tür durumlarda oyuncularla aynı hissi paylaşıyorum.” diye konuştu.

Vidal’in yokluğunda sağ bek olarak Sergi Roberto’nun görev yapması bekleniyor.

AMK Gazetesi
54
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Kimsesizlerin kimsesi Lionel Messi''Maçı koparmamız gerekirken zamanı bitirmeye çalıştık''Sergen Yalçın fırtınası !
Igor Tudor için bomba iddia !Beşiktaş'ta kriz büyüyor !Mehmet Demirkol'dan olay sözler !
Demba Ba Şubat sonunda geliyor !Yönetimden Şenol Güneş'e eleştiriAli Şafak Öztürk'ten saldırı açıklaması !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS