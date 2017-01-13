Alanyaspor’da çifte imza

Aytemiz Alanyaspor, İsrail’in Maccabi Haifa takımından transfer edilen Hollandalı forvet oyuncu Glynor Plet ve Gaziantepspor’dan transfer edilen orta saha oyuncusu Emre Nefiz ile sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde yapılan imza törenine kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, ikinci başkan Kamil Köseoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç, Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, başkan yardımcıları Mehmet Uslu ve Enver Vural ile yönetim kurulu üyesi Murat Kayacan katıldı.

Daha önce Heracles, Twente, Genk, Zulte Waregem, Eagles ve Maccabi Haifa takımlarında forma giyen Plet, bu sezonun ilk yarısında Maccabi Haifa formasıyla ilk 11’de çıktığı 7 maçta 3 gol kaydetti. Gaziantepspor’da bu sezon 5 Süper Lig ve 6 Türkiye Kupası maçında oynayan Frankfurt doğumlu genç oyuncu Emre Nefiz ise, FSV Frankfurt takımından sonra geldiği Gaziantepspor’da 2,5 yıl forma giydi.

“TRANSFERLERİMİZİN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUZ”

Daha önce basına duyrulan santrafor Glynor Plet'e düzenlenen imza töreninde konuşan Hasan Çavuşoğlu,”Kendisinin bize çok katkı sağlayacağını inandığımız ve güvendiğimiz bir futbolcu. İnşallah da öyle olur. Çünkü kendisinden beklentimiz tabii ki yüksek. Takımıza hedef ve amaçları doğrultusunda geldi. Kendisine teşekkür ederim ve başarılar dilerim. Aynı zaman da Emre Nefis, bildiğiniz üzere Gaziantepspor'dan geldi. Gaziantepspor'da orta saha oynayan kardeşimiz bu anlamda başarılı olacağına inanıyoruz. Tabi o da genç bir yetenek ve hedefleri var. O da hem bize katkı sağlamaya hem de başarılı olmaya geldi. Bizim kulübümüzü tercih ettiği için kendisine teşekkür ederim. Yeni transferlerimiz camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Altyapıdan kadroya yeni oyuncuların da geldiğini belirten Çavuşoğlu,”Kaleci İsmail Ünal, Ümit Türker ve Murat Sevimler'i profesyonel yaptık. Onlarda inşallah ileriye dönük Alanyaspor'da forma giyme şansını bulurlar. Daha yolun başındalar. İnşallah onlara hayırlı uğurlu olur” diye konuştu.

“AMACIM ELBETTE BAŞARILI OLMAK”

29 yaşındaki Hollandalı golcü Plet ise, takım arkadaşlarının kendisini sıcak karşıladığını ve bunun kendisine pozitif enerji verdiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Çok mutluyum. İlk kez Türkiye’de oynuyorum ama bu sıcak karşılaşma beni şimdiden ülkeye ve takıma adapte etti diyebilirim. Amacım elbette başarılı olmak, goller atmak ve Alanya’yı başarılara götürmek olacaktır.”

Türk futbolunu bildiğini ve özellikle ülkede oynayan Hollandalı futbolcuları takip ettiğini kaydeden Plet, Türk liginin güçlü ve mücadele seviyesi üst derece bir lig olduğunu vurguladı. Bu mücadelenin de hoşuna gittiğini dile getiren Plet, “Aissati ile Hollanda’da beraber değil ama aynı takımda oynadık. Kendisiyle konuştum. Onun yorumları bu teklifi kabul etmemde etkili oldu” diye konuştu.

Hollandalı golcü, herkesin bu takımın bir parçası olduğunu belirterek, ortak hedefin de Alanyaspor’un başarısı olduğunu ifade etti. Süper Lig’e çıkmış bir takım olarak önlerinde önceliğin ligde kalmak olduğunu anlatan Plet, alınacak sonuçlara göre de farklı hedeflere odaklanabileceklerini kaydetti.

“İKİNCİ DEVRE TAKIM OLARAK İYİ ŞEYLER YAPACAĞIZ”

Gaziantepspor’dan turuncu-yeşilli takıma transfer olan orta saha oyuncusu Emre Nefiz, transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Ben bu takıma gelince ağabeylerim çok iyi ve sıcak karşıladılar. İyi hissediyorum ve ikinci devre takım olarak iyi şeyler yapacağız. Allah utandırmasın” değerlendirmesinde bulundu.

Alanyaspor’da ilk hedefinin forma şansı bularak kendisini göstermek olduğunun altını çizen genç futbolcu, takım adına iyi şeyler yapma doğrultusunda çalışarak her genç oyuncu gibi milli takım forması giymek istediğini ifade etti.