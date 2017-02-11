Alanyaspor 3 puanı hatırladı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ev sahibi karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve 4 maçlık yenilgi serisine son verdi.



Alanyaspor maça golle başladı. 6. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un yeni transferi Fernandes Süper Lig'deki ilk golünü Gençlerbirliği karşısında attı. Vagner Love'un pasıyla ceza sahasının içinde topla buluşan Fernandes Gençlerbirliği kalescisi Hopf'u mağlup etti ve topu filelerle buluşturdu.

İlk yarıda son sözü Vagner Love söyledi. Uzatma dakikalarında attığı golle skoru 2-0 yaptı ve Alanyaspor soyunma odasına 2-0'lık üstünlük ile gitti.



Alanyaspor 2. yarıyada golle başladı. 49. dakikada Emre Akbaba topu ağlarla buluşturdu ve farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda Gençlerbirliği gol için yüklensede sonuç değişmedi ve Aytemiz Alanyaspor sahadan 3 puanla ayrıldı.