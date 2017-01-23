Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş / Maç sona erdi.

M.S. Karşılaşma Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona eriyor. Süper Lig'de yeni lider Beşiktaş oluyor.

90.DK: Sol kanattan Ricardo Quaresma'nın köşe vuruşundan arka direğe gönderdiği ortasını Matej Mitrovic içeri çeviriyor ancak çevirdiği noktada Aytemiz Alanyaspor savunması topu uzaklaştırıyor.

90.DK: Maçın sonuna oynanmamış süre olarak en az 3 dakika ilave ediliyor.

87.DK: Ceza sahası içi sağ tarafından Anderson Talisca ortasını yapıyor fakat top kaleci Zdenek Zlamal'da kalıyor.

83.DK: Ryan Babel, ofsayta kaldığı pozisyon sonrasında tepki olarak topa vurduğu için sarı kart ile cezalandırılıyor.

82.DK: Sağ kanattan köşe vuruşu için topun başına Berkan Emir geçiyor. Berkan'ın, kale sahasına gönderdiği ortası Fabricio Agosto'da kalıyor.

78.DK: Aytemiz Alanyaspor'da oyuncu değişikliği; Glynor Plet, Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil oluyor.

77.DK: Beşiktaş bir kez daha zorunlu oyuncu değişikliğine gidiyor. Sakatlanarak oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül yerini Andreas Beck'e bırakıyor.

73.DK: GOOOLL!! Beşiktaş, Marcelo Guedes'in kafa golüyle maçta durumu 4-1'e getiriyor. Sağ kanattan köşe vuruşu için topun başına geçen Ricardo Quaresma ortasını penaltı noktası üzerine doğru gönderiyor. Bu noktada savunmadan gelen Marcelo Guedes kafa vuruşunu yapıyor ve top ağlarla buluşuyor.

70.DK: Sol kanattan Ricardo Quaresma'nın ön direğe gönderdiği orta sonrasında Marcelo Guedes, rakibi Carlos Garcia'ya faul yapıyor.

67.DK: Beşiktaş ikinci oyuncu değişiklik hakkını kullanıyor. Oğuzhan Özyakup oyundan alınırken, Matej Mitrovic yerine oyuna dahil oluyor.

64.DK: Aytemiz Alanyaspor oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Wilde-Donald Guerrier oyundan alınırken, Emre Nefiz yerine oyuna dahil oluyor.

63.DK: Sağ kanattan Efecan Karaca ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. O noktada Wilde-Donald Guerrier kafa vuruşunu yapıyor ancak top az farkla kalenin hemen yanından auta çıkıyor.

63.DK: Sol kanattan Oğuzhan Özyakup'un kullandığı köşe vuruşu sonrasında arka direğe gelen ortayı kaleci Zdenek Zlamal tek yumrukla topu uzaklaştırıyor.

56.DK: Orta sahanın sol tarafında taç çizgisine yakın bir noktada Ricardo Quaresma ile Wilde-Donald Guerrier arasında yaşanan kısa süreli tartışmalar sonrasında hakem Alper Ulusoy bu iki futbolcuyuda sarı kart ile cezalandırılıyor.

54.DK: GOOOLL!! Aytemiz Alanyaspor, Vagner Love'ın penaltı golüyle durumu 3-1'e getiriyor. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Vagner Love sağ ayağıyla şutunu çekiyor ve kaleci ile topu ayrı köşelere gönderiyor.

54.DK: Fabricio Agosto, penaltı kararından sonra hakeme itirazlarda bulununca sarı kart ile cezalandırılıyor.

53.DK: Vagner Love'ın pasıyla topla buluşan Wilde-Donald Guerrier kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Ceza alanı içerisinde sol çaprazda kaleci Fabricio Agosto'dan sıyrılmak isterken yerde kalıyor ve hakem Alper Ulusoy maçta ikinci kez penaltı noktasını gösteriyor.

48.DK: GOOOLL!! Beşiktaş, Ricardo Quaresma'nın penaltı golüyle maçta durumu 3-0'a getiriyor. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Ricardo Quaresma, sağ ayağıyla yerden kaleci Zdenek Zlamal'ın sağına doğru şutunu çekiyor ve top ağlarla buluşuyor.

47.DK: Beşiktaş penaltı kazanıyor ! Sağ kanattan köşe vuruşu için topun başına geçen Ricardo Quaresma, ortasını ön direğe doğru gönderiyor. O noktada Carlos Garcia topu uzaklaştırmak isterken topa eliyle müdahale ediyor ve hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösteriyor.

46.DK: İkinci yarı için herşey hazır ve ikinci devre Beşiktaş'ın santra vuruşuyla başlıyor.

45.DK: Hakem Alper Ulusoy maçın ilk yarısını bitiriyor. Mücadelenin ilk devresi Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

42.DK: Ceza sahası dışı sol çaprazdan Berkan Emir, kaleye şansını deniyor ancak Fabricio Agosto üzerine gelen bu şutu rahat bir şekilde kontrol ediyor.

41.DK: Tolgay Arslan'ın sol kanada gönderdiği pasa hareketlenen Ricardo Quaresma ofsayta yakalanıyor.

39.DK: GOOOLL!! Beşiktaş, Ryan Babel ile farkı 2'ye çıkarıyor. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aytemiz Alanyaspor yarı alanında topu önüne alan Tolgay Arslan aradan pasını Ryan Babel'e doğru atıyor. Babel, ceza sahası çizgisi üzerinde sol çaprazda kaleci Zdenek Zlamal'ı ve 2 savunma oyunucusunu ekarte ettikten sonra boş kaleye sağ ayağıyla şutunu çekiyor ve topu ağlarla buluşturuyor.

36.DK: Beşiktaş cephesinde zorunlu bir oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Gol sırasında belinden sakatlanan Cenk Tosun oyundan alınırken, Tolgay Arslan yerine oyuna dahil oluyor.

32.DK: 2. golü buluyor ancak karar ofsayt ! Sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma ortasını arka direğe doğru gönderiyor. Bu noktada Ryan Babel kafa vuruşunu yaparak topu ağlara göndermeyi başarıyor ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını Babel için kaldırıyor.

30.DK: Köşe vuruşu için topun başına geçen Berkan Emir ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Ön direkte Vagner Love istediğini yapamıyor ve top ona çarpıp auta çıkıyor.

29.DK: Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topu önüne alan Wilde-Donald Guerrier, kaleye şutunu çekiyor fakat Gökhan Gönül'e çarpan top kornere gidiyor.

21.DK: Maçın geride kalan süresine baktığımızda topla oynama yüzdelerinde Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.

17.DK: Aytemiz Alanyaspor yarı alanında Cenk Tosun, rakibi Birol Parlak'a arkadan koluyla yaptığı müdahale sonrasında maçta ilk sarı kartı gören isim oluyor.

13.DK: Ricardo Quaresma, golde asist yapan oyuncu oluyor.

13.DK: GOOOLL!! Beşiktaş, Cenk Tosun ile maçta 1-0 öne geçiyor. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanada uzun gönderdiği topu iyi kontrol eden Ricardo Quaresma ortasını altıpasın önüne doğru gönderiyor. O noktada Cenk Tosun müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapıyor ve takımını öne geçirmeyi başarıyor.

11.DK: İki takımda maça tempolu başlıyor ! Beşiktaş, sağ kanattan yaptığı ortalarla etkili olmaya çalışırken, Aytemiz Alanyaspor ise kontra atakla geliştirdiği pozisyonlardan gol üretmeye çalışıyor.

6.DK: Kontra gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Vagner Love, ceza alanına girdikten sonra çaprazdan yerden şutunu çekiyor ancak kaleye paralel giden top auta çıkıyor.

6.DK: Sağ kanattan Ricardo Quaresma'nın arka direğe yaptığı ortasına Anderson Talisca kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Zdenek Zlamal'da kalıyor.

5.DK: Sağ taraftan Quaresma'nın paslaşarak kullandığı köşe vuruşu ardından topla buluşan Gökhan Gönül ceza alanına ortasını yapmak isterken savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

2.DK: Aynı noktadan köşe vuruşu için tekrar topun başına geçen Quaresma, bu sefer ortasını arka direğe doğru yapıyor. O noktada Anderson Talisca hava topu mücadelesinde rakibi Wilde-Donald Guerrier'e faul yapıyor.

2.DK: Sağ kanattan Ricardo Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunu altıpas içerisinde savunma tekrar kornere atıyor.

1.DK: Hakem Alper Ulusoy maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Aytemiz Alanyaspor başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Arena’daki maçın hakem Alper Ulusoy.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi takımı 18 puanla 14. sırada, siyah-beyazlılar ise 38 puanla 2. sırada yer alıyor.

İŞTE İLK 11'LER:

Aytemiz Alanyaspor: Zlamal, Cenk Ahmet, Carlos Garcia, Birol, Berkan, Landel, Emre Akbaba, Efecan, Aissati, Guerrier, Vagner Love

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun