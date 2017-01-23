Alanyaspor 0 - 1 Beşiktaş / Maç devam ediyor

21.DK: Maçın geride kalan süresine baktığımızda topla oynama yüzdelerinde Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.

17.DK: Aytemiz Alanyaspor yarı alanında Cenk Tosun, rakibi Birol Parlak'a arkadan koluyla yaptığı müdahale sonrasında maçta ilk sarı kartı gören isim oluyor.

13.DK: Ricardo Quaresma, golde asist yapan oyuncu oluyor.

13.DK: GOOOLL!! Beşiktaş, Cenk Tosun ile maçta 1-0 öne geçiyor. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanada uzun gönderdiği topu iyi kontrol eden Ricardo Quaresma ortasını altıpasın önüne doğru gönderiyor. O noktada Cenk Tosun müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapıyor ve takımını öne geçirmeyi başarıyor.

11.DK: İki takımda maça tempolu başlıyor ! Beşiktaş, sağ kanattan yaptığı ortalarla etkili olmaya çalışırken, Aytemiz Alanyaspor ise kontra atakla geliştirdiği pozisyonlardan gol üretmeye çalışıyor.

6.DK: Kontra gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Vagner Love, ceza alanına girdikten sonra çaprazdan yerden şutunu çekiyor ancak kaleye paralel giden top auta çıkıyor.

6.DK: Sağ kanattan Ricardo Quaresma'nın arka direğe yaptığı ortasına Anderson Talisca kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Zdenek Zlamal'da kalıyor.

5.DK: Sağ taraftan Quaresma'nın paslaşarak kullandığı köşe vuruşu ardından topla buluşan Gökhan Gönül ceza alanına ortasını yapmak isterken savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

2.DK: Aynı noktadan köşe vuruşu için tekrar topun başına geçen Quaresma, bu sefer ortasını arka direğe doğru yapıyor. O noktada Anderson Talisca hava topu mücadelesinde rakibi Wilde-Donald Guerrier'e faul yapıyor.

2.DK: Sağ kanattan Ricardo Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunu altıpas içerisinde savunma tekrar kornere atıyor.

1.DK: Hakem Alper Ulusoy maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Aytemiz Alanyaspor başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Arena’daki maçın hakem Alper Ulusoy.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi takımı 18 puanla 14. sırada, siyah-beyazlılar ise 38 puanla 2. sırada yer alıyor.

İŞTE İLK 11'LER:

Aytemiz Alanyaspor: Zlamal, Cenk Ahmet, Carlos Garcia, Birol, Berkan, Landel, Emre Akbaba, Efecan, Aissati, Guerrier, Vagner Love

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun