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Alanyaspor 0 - 1 Beşiktaş / Maç devam ediyor

ALANYASPOR 0 - 1 BEŞİKTAŞ / MAÇ DEVAM EDİYOR

Başakşehir'in yenildiği haftada Beşiktaş liderlik için Alanyaspor deplasmanına çıkıyor.

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21.DK: Maçın geride kalan süresine baktığımızda topla oynama yüzdelerinde Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.

17.DK: Aytemiz Alanyaspor yarı alanında Cenk Tosun, rakibi Birol Parlak'a arkadan koluyla yaptığı müdahale sonrasında maçta ilk sarı kartı gören isim oluyor.

13.DK: Ricardo Quaresma, golde asist yapan oyuncu oluyor.

13.DK: GOOOLL!! Beşiktaş, Cenk Tosun ile maçta 1-0 öne geçiyor. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanada uzun gönderdiği topu iyi kontrol eden Ricardo Quaresma ortasını altıpasın önüne doğru gönderiyor. O noktada Cenk Tosun müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapıyor ve takımını öne geçirmeyi başarıyor.

11.DK: İki takımda maça tempolu başlıyor ! Beşiktaş, sağ kanattan yaptığı ortalarla etkili olmaya çalışırken, Aytemiz Alanyaspor ise kontra atakla geliştirdiği pozisyonlardan gol üretmeye çalışıyor.

6.DK: Kontra gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Vagner Love, ceza alanına girdikten sonra çaprazdan yerden şutunu çekiyor ancak kaleye paralel giden top auta çıkıyor.

6.DK: Sağ kanattan Ricardo Quaresma'nın arka direğe yaptığı ortasına Anderson Talisca kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Zdenek Zlamal'da kalıyor.

5.DK: Sağ taraftan Quaresma'nın paslaşarak kullandığı köşe vuruşu ardından topla buluşan Gökhan Gönül ceza alanına ortasını yapmak isterken savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

2.DK: Aynı noktadan köşe vuruşu için tekrar topun başına geçen Quaresma, bu sefer ortasını arka direğe doğru yapıyor. O noktada Anderson Talisca hava topu mücadelesinde rakibi Wilde-Donald Guerrier'e faul yapıyor.

2.DK: Sağ kanattan Ricardo Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunu altıpas içerisinde savunma tekrar kornere atıyor.

1.DK: Hakem Alper Ulusoy maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Aytemiz Alanyaspor başlıyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Arena’daki maçın hakem Alper Ulusoy.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi takımı 18 puanla 14. sırada, siyah-beyazlılar ise 38 puanla 2. sırada yer alıyor.

İŞTE İLK 11'LER:

Aytemiz Alanyaspor: Zlamal, Cenk Ahmet, Carlos Garcia, Birol, Berkan, Landel, Emre Akbaba, Efecan, Aissati, Guerrier, Vagner Love

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

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