Alanya'dan Bandırmaspor'a

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Aytemiz Alanyaspor'un 19 yaşındaki Malili savunma oyuncusu Mamadou Fofana'yı transfer etti.

Bandırmaspor Kulübü Basın Sözcüsü Recep Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fofana'yı sezon sonuna kadar kiraladıklarını açıkladı.



Recep Kılıç, sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Fofana'nın, bugün Bandırma'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atacağını söyledi.



Fofana'nın ligin ikinci yarısında takıma büyük güç katacağına inandığını belirten Kılıç, "Droppa'nın ardından önemli bir yabancı futbolcuyu daha kadromuza kattık. Umarım bu transferle hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur." ifadelerini kullandı.