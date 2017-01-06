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Alan Patrick’e yarım sezon için 500 bin euro

ALAN PATRİCK’E YARIM SEZON İÇİN 500 BİN EURO

Fenerbahçe'nin Alan Patrick'e yarım sezonluk kiralama ücreti için 500 bin euro teklif ettiği belirtildi.

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Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı 10 numarası Alan Patrick'e yarım sezonluk kiralama ücreti için Ukrayna kulübüne 500 bin euro teklif ettiği belirtildi.

Satın alma opsyionunun ne kadar olacağı hakkında ise net bir bilgi gelmiş değil.
 
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