Alan Patrick’e yarım sezon için 500 bin euro

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı 10 numarası Alan Patrick'e yarım sezonluk kiralama ücreti için Ukrayna kulübüne 500 bin euro teklif ettiği belirtildi.



Satın alma opsyionunun ne kadar olacağı hakkında ise net bir bilgi gelmiş değil.



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