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Akigo'da golcü ve stoper arayışı

AKİGO'DA GOLCÜ VE STOPER ARAYIŞI

Akhisar Belediyespor'da golcü ve stoper arayışı sürüyor...

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Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminde Olcan Adın ve Daniel Larsson'la ön anlaşma imzalayan Akhisar Belediyespor, golcü ve stoper arayışlarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Tolunay Kafkas, 3 oyuncuyla görüşme halinde olduklarını, transferleri 3 Ocak'ta başlayacak kamp dönemine yetiştirmek istediklerini söyledi. Yönetim ve teknik heyet, Ümraniyespor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası masaya oturarak kalacak, gidecek futbolcularla ilgili görüştü.Yönetimin gidecek futbolcularla ilgili yeni haftada açıklama yapacağı öğrenildi. 
 
Akhisar Belediyespor'da ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Devre arası kampını Antalya Belek'te yapacak Akhisar Belediyespor, kamp döneminde sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Ricardo Vaz Te ve Hugo Rodallega'yla da şimdiden masaya oturup mukavelelerini uzatmak istiyor.

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