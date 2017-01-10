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Akhisar’a müjdeli haber

AKHİSAR’A MÜJDELİ HABER

Ligin ikinci yarısında Karabükspor'la karşılaşacak olan Akhisar Belediyespor, rakiplerindeki eksiklikleri değerlendirmek istiyor.

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Afrika Uluslar Kupası için ülkelerine giden Burkino Fasolu Traore, Malili Yatabare ve Gabonlu Poko’nun takımdaki yerlerini alamayacağını belirten yöneticiler, “En skorer oyuncularından yoksun olan rakibimizi yenmeliyiz” dedi.

İlk yarıda Traore’nin 7, Yatabare’nin 4 gol attığını dikkate alan teknik heyet ise zorlu randevuda hücum ağırlıklı bir takımla sahaya çıkarak sonuca gitmeyi planlıyor. Bu arada yeşil siyahlı ekip, Antalya’daki yağmur ve fırtına nedeniyle sabah antrenmanını salonda yaparken teknik direktör Tolunay Kafkas, rakip takımı oyuncularına adeta ezberletiyor. Antrenman dışı saatlerde futbolcularına Kardemir Karabükspor’un maç kasetlerini izleten Kafkas, ikinci yarıya iyi başlamayı amaçlıyor.

AMK Gazetesi
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