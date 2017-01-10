Akhisar Trabzon'u, Rodallega Beşiktaş'ı istiyor

Beşiktaş’ın da ilgilendiği Hugo Rodallega ise Türkiye’de kalırsa siyah-beyazlı formayı giymek istediğini bildirdi



Devre arası transfer döneminin gözde ismi Hugo Rodallega konusunda her geçen gün farklı bir gelişme yaşanıyor. 31 yaşındaki forvet için şu an 3 kulüp Akhisar Bld.’nin kapısını çalmış durumda. Bu takımlardan ilki de Beşiktaş...



ÇİN’DEN 6 MİLYON



SİYAH-beyazlıların başkanı Fikret Orman, Antalyaspor’un tesis açılışında yaşanan Samuel Eto’o olayından sonra hemen menajerlerle temasa geçip, Kolombiyalı golcünün kadroya katılması için harekete geçilmesini istiyor. Ege ekibiyle Kartal’ı temsil eden menajerler arasında yaşanan görüşmede Akhisarlı yetkililer, Rodallega için Çin kulübünden gelen 6 milyon Euro’luk teklifin masada olduğunu ancak kendilerinin de transfere ihtiyacı duyduklarını belirterek takas artı para formülünü kabul edebileceklerini bildiriyorlar. Beşiktaş’ı temsil eden menajerler de bu teklifi siyah-beyazlı yönetime ileteceklerini belirtip masadan kalkıyorlar.



31 yaşındaki forvet için temasta olan son kulüp de Trabzonspor... Kolombiyalı için devreye girip ciddi aşama kaydeden bordo-mavililer, Rodallega için Mustafa Yumlu’nun da içinde olduğu 3 oyuncu+para teklifinde bulunuyor. Akhisar Bld.’nin prensipte ‘Evet’ dediği bu transfer operasyonu için, 31 yaşındaki oyuncu kararını olumsuz bildiriyor ve kendisinin İngiltere Premier Lig veya Beşiktaş’ta oynamak istediği cevabını veriyor.



Vatan