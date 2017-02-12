Akhisar Belediyespor'dan altın gol !

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Çaykur Rizespor’u 1-0 yenerek nefes aldı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta üç puana uzanan Akhisar Belediyespor’un tek golü Mustafa Yumlu’dan geldi.

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, henüz 6. dakikada öne geçti. Kullanılan duran topta topa iyi yükselen Mustafa Yumlu, takımını öne geçiren golü ağlara bıraktı. Golün ardından iyi kapanan avantajını korumayı bilen Akhisar Belediyespor, hem üç maçlık galibiyet hasretine son verdi hem de altın değerindeki üç puanı hanesine yazdıran takım oldu.

Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Çaykur Rizespor ise düşme hattına bir adım daha yaklaştı.