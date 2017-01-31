ANA SAYFA
Akakpo, Büyükşehir Gaziantepspor'da !

AKAKPO, BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR'DA !

Trabzonspor'dan ayrılan Akakpo, Büyükşehir Gaziantepspor ile anlaştı

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Trabzonspor'dan ayrılan defans oyuncusu Serge Akakpo ile anlaşma sağladı.

Kulüp başkanı Osman Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara  transfer döneminde kadrolarına önemli isimler kattıklarını söyledi.
 
Bu kapsamda bir süredir görüştükleri Akakpo ile temasa geçildiğini  aktaran Toprak, "Togolu defans oyuncusuyla anlaşma sağladık. Kendisinin 1,5  yıllık sözleşme imzalamak üzere Gaziantep'e gelmesini bekliyoruz. Hava muhalefeti  nedeniyle tecrübeli oyuncunun gelmesi gecikti. Gün içerisinde sözleşmesini imzalamak istiyoruz." diye konuştu.
 
Toprak, ileri uçta daha etkili olabilmek için birkaç oyuncuyla  görüşüldüğünü ve gün içerisinde yeni bir transfere daha imza atmak istediklerini  kaydetti.

0
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Mitrovic bir türlü oyuna giremediHakem maç sırasında çukura düştü !Galatasaray 3 milyon euroyu gözden çıkardı
Stoch'a Slavia kancasıTolgay ile fark 400 bin euro !Galatasaray'da kritik saatler ! İki isim...
El Kaddouri bugün geliyor !Yönetimden futbolculara: ''Utanç verici, skandal !''Fenerbahçe'ye Devler Ligi şoku !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS