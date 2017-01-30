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Ahmet Nur Çebi'den ilginç Demba Ba yorumu

AHMET NUR ÇEBİ'DEN İLGİNÇ DEMBA BA YORUMU

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Demba Ba bizim misafirimiz" dedi.

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Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Demba Ba, siyah-beyazlıların Konyaspor'u 5-1 yendiği maçta takımını yalnız bırakmadı.

Siyah-beyazlı takımın Atiker Konyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından Ahmet Nur Çebi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çebi, "İkinci devre çok daha zor ve heyecanlı geçecektir. İlk devre kadar rahat bir ortam olmayacak. Zor bir süreç olacak" diye konuştu.

Tribünlerde Aziz Yıldırım ile alakalı yapılan tezahüratı duyup duymadığı ile alakalı sorulan soruya Ahmet Nur Çebi, "Ben duymadım" diye yanıt verdi.

DEMBA BA İÇİN İLGİNÇ YORUM
Bugün transfer görüşmelerinin başlandığı bildiren Demba Ba hakkında ise Çebi, "Henüz bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Demba bizim misafirimiz. Borsaya bildirilebilir ancak orada sonucu açıklanan şeyler gerçektir. Sonuçlanması lazım o şu anda bizim misafirimiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

HT Gazete
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