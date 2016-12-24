ANA SAYFA
Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar ! Transfer...

AHMET NUR ÇEBİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR ! TRANSFER...

Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi transfer dönemiyle alakalı önemli açıklamalar yaptı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfere dair önemli açıklamalarda bulundu.
 
Radyospor’a konuşan Çebi, adı Beşiktaş ile anılan Eto’o’nun gündemlerinde yer almadığını ifade ederek, ”Eto’o aklımızdan geçiyor, konuşuluyor ama şu an için planlamamız içerisinde yok” diye konuştu.
 
QUARESMA VE ABOUBAKAR…
 
Ricardo Quaresma ile sözleşme yenileneceğini belirten Çebi, “Quaresma ile sözleşme uzatma fikri var. Takımda tecrübeli oyuncuların da olması gerekiyor. Görüşmelerimiz sürüyor” dedi.
 
Porto’dan kiralanan Aboubakar ile ilgili de konuşan yönetici, ”Aboubakar iyi bir forvet. Futbolcuların geldikleri takıma uyumları süre alıyor. Son hareketlerde konsantrasyon sorunu olabilir. Futbolcular ile kulüplerin ilişkisi sözleşmeye dayalıdır. Yıl sonuna kadar nasıl gelişecek olaylar görmek lazım. Belki de ikinci yarı çok iyi olacaktır.” dedi.
 
STOPER GÜNEY AMERİKA’DAN
 
Stoper transferi için de çalışmaların sürdüğünü belirten Çebi, ”Stoper mevki Güney Amerika’dan olacak. Oradan birkaç kişi var. İsim vermememiz gerekiyor, çalışmalar devam ediyor.” diye konuştu.
Çebi son olarak adı Başakşehir ile geçen Kerim Frei’n Beşiktaş’ta kalacağını ve genç oyuncunun siyah-beyazlı ekibin gelecek planları arasında olduğunu kaydetti.

80
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Draxler, Paris Saint Germain'de''Beşiktaş maçına yarım takım çıkacağız''''Senin gibi parayı düşünen birini oynatmam''
Trabzonspor, Emmanuel Mas ile anlaştıBabel İstanbul'a geldi ! Bu akşam Vodafone Arena'daEgemen Korkmaz Galatasaray'dan veto yedi
Beşiktaş Yusuf Erdoğan'ı istediAvrupa'da Türk rüzgarı !Jose Sosa savaşı !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS