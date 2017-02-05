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Ahmet Nur Çebi: Gelmezlerse kendileri bilir

AHMET NUR ÇEBİ: GELMEZLERSE KENDİLERİ BİLİR

Beşiktaş, Fenerbahçe yönetiminin bugün Arena’yı boykot kararına tepki koydu.

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​Süper Lig’in ilk yarısında Ülker Stadı’nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde pek hoş karşılanmayan siyah beyazlı yönetim, Fenerbahçe yöneticilerine bugün ağırlama yapmaya hazırlanırken, sarı lacivertliler Fikret Orman’a tepki olarak derbiyi boykot edecek. Cezalı olan Başkan Aziz Yıldırım, Fikret Orman’ın Salı günkü basın toplantısında “Elimizi bile sıkmadılar ama biz aynı şekilde yapmayacağız, ağırlayacağız” sözlerine tepki olarak çarpıcı bir karar aldı.“Fikret Orman algı yapıyor” diyen Yıldırım iki yöneticinin karşılama yaptığını savundu. 

İKRAM YAPILACAKTI

Beşiktaş yönetimi ise Vodafone Arena’ya Fenerbahçeli yöneticilerin gelmeme kararına tepki gösterdi. Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçeli yöneticilerden kimsenin Vodafone Arena’ya gitmeme kararı için, “Fenerbahçe’den bize bilgi gelmedi. Ama gelirlerse en iyi şekilde ağırlarız. Gelmezlerse de kendileri bilir” şeklinde tavrını ortaya koydu. 

KADIKÖY’DE NELER OLMUŞTU?

Ligin ilk yarısında 0-0 biten Kadıköy’deki maçta Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bulunmazken, İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, protokolde yer almıştı. Hakem kavgası çıkmış ve TFF Başkanvekili Nihat Özdemir’e Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Savaş başlatıyorum, bu Beşiktaşlılar’ı TFF’den temizleyeceğim” demişti.

Hürriyet
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