Ahmet Çalık transferinde flaş gelişme !

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, en son 3 milyon euro dediği Ahmet Çalık'ın fiyatında indirime gitti. Cavcav: ''Galatasaray'a son teklifim 2.5 milyon euro'dur'' diyerek pazarlıklarda yeni bir sayfa açtı.



Bu gelişme üzerine Galatasaray cephesinin nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Sarı-kırmızılılar Cavcav'dan düşünmek için süre istedi.