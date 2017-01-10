Ahmet Çalık transferinde flaş gelişme !

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, en son 3 milyon euro dediği Ahmet Çalık'ın fiyatında indirime gitti. Cavcav: ''Galatasaray'a son teklifim 2.5 milyon euro'dur'' diyerek pazarlıklarda yeni bir sayfa açtı.
Bu gelişme üzerine Galatasaray cephesinin nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Sarı-kırmızılılar Cavcav'dan düşünmek için süre istedi.
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