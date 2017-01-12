Ahmet Çalık ilk kez konuştu

Galatasaray’ın Gençlerbirliği’nden transfer ettiği Ahmet Çalık akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’nda Ntvspor’a konuşan milli stoper çok mutlu olduğunu ve hayal ettiği kulübe geldiğini söyledi.

Ahmet Çalık sözlerine şu ifadelerle başlarken, “Çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok istediği ve hayal ettiğim kulübe geldim. Elimizden geleni yapacağım. Allah mahcup etmesin. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu, transfer sürecinde sarı-kırmızılı takımın kendisini istediğini bildiğini, Galatasaray’da büyük başarılar elde etmek istediğini belirterek şunları söyledi;

“Galatasaray’ın istediğini biliyordum. İçimde hep bir umut vardı. Gerçekten de hem Galatasaray’a hem de Gençlerbirliği’ne teşekkür ediyorum. İnşallah büyük başarılar yakalamak istiyorum. Ben elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. İnşallah her şey çok güzel olur. Hakan Balta ve Semih Kaya benden yaşça büyükler… Tecrübeleri de öyle. Zaten milli takımdan beraberiz. Onlarla beraber oynamak çok iyi. Onlardan alacaklarım benim için oldukça önemli.”