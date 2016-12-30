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''Ahmet Çalık için Galatasaray'a söz verdim''

''AHMET ÇALIK İÇİN GALATASARAY'A SÖZ VERDİM''

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın transferi konusunda pazar günü Galatasaray'la bir araya geleceklerini söyledi.

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Ajansspor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Cavcav, "Beşiktaş da istedi. Ama ben Galatasaray'a söz verdim. Dolayısıyla önce Galatasaray'la görüşeceğiz Pazar günü bir araya gelip konuşacağız" dedi.  

Oyuncunun transferi ile ilgili talebinin değişip değişmediği konusunda ise Cavcav esnek olabileceklerini mesajını verdi: "Bakalım görüşmelerin seyrine göre bir anlaşma noktası ararız."
 
İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın transferi için pazarlık başlangıç fiyatını 5 milyon Euro olarak açıklamıştı.

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