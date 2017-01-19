Ahmet Çalık: Hedefim kaptanlık

Ahmet Çalık şampiyonlukta Galatasaray'ın favori olduğunu iddia ederken, uzun vadede hedefinin kaptan olmak olduğunu söyledi.
Savunma oyuncusu basın mensuplarının sorularına şu yanıtları verdi:
"Olmak istediğim yerdeyim. Hedefim Galatasaray'dı ve bu formayı giydiğim için çok mutluyum. Teknik direktörümüz Riekerink ile görüşmemizde benimle çok olumlu konuştu. Benimle yakın konuşması çok etkiledi. Sonra arkadaşlar çok yardımcı oldu. Çok sıcakkkanlı davrandılar hiç bir sıkıntı yaşamadım. Galatasaray'da hedef tabi ki şampiyonluk. Uzun vadade bu takımda kaptanlık yaşamak istiyorum. Burası Galatasaray baskı elbette olacaktır. Herkese olacaktır bu baskı çünkü burası büyük kulüp. 3 numaralı forma Kaptan Bülent Korkmaz buranın efsanesi. Sadece Gaatasaray'ın taraftarının değil herkesin beğendiği bir futbolcuydu, O'nun formasına sahıp çıkmanın önemini değerini biliyorum.
Menajerim ilk aradığında Galatasaray'ın teklifini söyledi. Sonra Beşiktaş'ın devreye girdiğini söyledi. Menajerim bana senin düşüncen ne dedi. Ben de düşüncemi biliyorsun, hiç konuşmaya gerek yok dedim. Sonra Galatasaray oldu.
Elazığ maçında elimden geleni yaptım ama tabi ki yeterli değil. Ayrıca eksiklerim konusunda topu oyuna sokma konusunda kendimli daha da geliştirmem gerekir. Stoper oyuncular içinde Serdar Abi ağır sakatlık geçirdi Allah yardımcısı olsun. Koray kardeşimiz de dönüyor.
Transferimde Sayın İlhan Cavcav ile yüzyüze görüşmek istedim, aradım hastanedeydi. Geçmiş olsuna gittim. Sonra Galatasaray vazgeçti ve İlhan Cavcav 4 milyon verseler de vermeyeecğim dedi. Açıkcası üzüldüm. Sonra farklı elişmeler oldu. Maddi yönden fedakarlığımı konuşmak istemiyorum. Buraya gelmeyi çok istiyordum. O zaman söylemiştim bu formayı giymek için elimden geleni yapacağım diye.
Ümit Özat Hocam'a benimle ilgili söyledikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Her zaman savaşmamız gerektiğini ve sahada yüzde yüzümüzü vermemiz gerektiğini öğretti. Antrenmanlarda ben yüzde yüzümü veriyordum ve bunu beğenriyordu. Onunla çalışmak gurur vericiydi. İnşaallah ailemi getirmeyi düşünüyorum.
Transferimden sonra Arda ağabey ile hiç görüşmedim ama önceki dönemde Arda ağabey büyük takıma gitme zamanımın geldiğini söylüyordu. Lig gerçekten zor, her takım çok kaliteli. Biz maç maç bakıyoruz. Şampiyonluktaki favorim tabi ki biziz. "
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AHMET ÇALIK: HEDEFİM KAPTANLIK
Galatasaray'ın yeni transferi Ahmet Çalık, Karabükspor maçı öncesi düzenlenen basın toplantısının konuğu oldu.
Ahmet Çalık şampiyonlukta Galatasaray'ın favori olduğunu iddia ederken, uzun vadede hedefinin kaptan olmak olduğunu söyledi.
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