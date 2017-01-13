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''Ahmet Çalık hava topunda geçit vermez''

''AHMET ÇALIK HAVA TOPUNDA GEÇİT VERMEZ''

Ahmet Çalık'ı Türk futboluna kazandıran Mustafa Kaplan, Galatasaray'a garanti verdi: 'Hava topunda geçit vermez.'

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Ahmet Çalık’ın Türk futboluna kazandırılmasında büyük rol oynayan teknik direktör Mustafa Kaplan, Sarı-Kırmızılılar’a transfer olan genç oyuncuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

'Hak etti'
 
22 yaşındaki futbolcunun uzun bir dönemden bu yana lig performansıyla bu transferi sonuna kadar hak ettiğini dile getiren tecrübeli hoca, “Bunu hak etti. Oyun mentalitesi, hırsı hep üst düzeydeydi. Galatasaray onu 2013’te de istemişti. O zaman olmadı şimdiye kısmetmiş. Hep ekstra çalışan ve idmanlardan sonra da kendisini geliştiren bir oyuncu” dedi. Galatasaray’daki hava hakimiyeti sıkıntısına da dikkat çeken Kaplan, sözlerine şöyle devam etti: 
 
‘İstanbul’da bozulmaz’
 
“16 golün 9’unu kafayla yemiş bir takımda doğal olarak Ahmet için bir önyargı var. Ancak Galatasaraylı taraftarlar rahat olsun. Çünkü Ahmet Çalık’ın en önemli özelliği hava toplarındaki hakimiyeti. Çok hırslı, savaşçı ve fizik gücünü çok iyi kullanan, forvetlerle çok iyi mücadele edebilen bir futbolcu. Zamanlamasını da hava hakimiyetinde çok iyi kullanıyor. Galatasaray’ın bu sıkıntısına çare olacaktır. Karakter olarak da İstanbul’da kaybolan oyunculara benzemez. Direkt oynayabilir. İlerleyen zamanda bunu zaten hep birlikte göreceğiz.”

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