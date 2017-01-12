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Ahmet Çalık Galatasaray'da !

AHMET ÇALIK GALATASARAY'DA !

Galatasaray, Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı renklerine kattı. Sarı Kırmızılılar milli stoper için 2.5 milyon euro ödeyecek.

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Galatasaray, Ahmet Çalık transferi için Gençlerbirliği ile 2.5 milyon euroya anlaşmaya vardı. Milli stoper yıllık 900 bin euro kazanacak

Gençlerbirliği'nin milli stoperi Ahmet Çalık Galatasaray ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Çalık için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Ahmet Çalık ise yıllık 900 bin euro ücret alacak. Milli oyuncu bugün İstanbul'a gelerek yeni takımının tesislerine gidecek.
 
Ahmet Çalık Galatasaray'da  - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı  Cavcav: "Milli futbolcumuz Ahmet Çalık'ın transferi konusunda Galatasaray ile el  sıkıştık. Galatasaray, altyapımızdan yetişen Ahmet Çalık'ın bonservisi için 2,5  milyon avro ödeyecek"
 
Cavcav da açıkladı: Anlaştık...
 
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, futbolcuları  Ahmet Çalık'ın transferi konusunda Galatasaray ile anlaştıklarını söyledi.
 
Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki stoperin  transferi için görüşmelerin uzun zamandır sürdüğünü hatırlatarak, "Milli  futbolcumuz Ahmet Çalık'ın transferi konusunda Galatasaray ile el sıkıştık.  Galatasaray, altyapımızdan yetişen Ahmet Çalık'ın bonservisi için 2,5 milyon euro  ödeyecek. Gençlerbirliği, sadece altyapısından yetiştirdiği futbolcularla ayakta  kalmıyor, aynı zamanda Türk futboluna da hizmet etmeye devam ediyor." ifadelerini  kullandı.
 
Gençlerbirliği'nin A takımında 2011'den beri oynayan Ahmet, çıktığı  118 maçta 4 gol kaydetti. 22 yaşındaki savunma oyuncusu, A Milli Takım formasını  da 7 kez giydi.

DHA
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