Afrika'da dev heyecan

Afrika kıtasının en önemli spor organizasyonu olarak bilinen turnuva 4 grupta 16 takım karşılaşacak.

Kupa maçları, bugün A Grubu’nda, Gabon-Gine-Bissau ile Burkina Faso-Kamerun maçlarıyla başlayacak. Turnuvanın finali 5 Şubat’ta oynanacak.



A Grubu’nda ev sahibi Gabon’un yanı sıra, Gine-Bissau, Burkina Faso ve Kamerun yer alırken, B Grubu’nda Cezayir, Zimbabwe, Tunus ve Senegal bulunuyor.

C Grubu’nda Fildişi Sahili, Togo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Fas yer alırken, D Grubu’nda Gana, Uganda, Mali ve Mısır bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, turnuvada çeyrek finale adını yazdıracak. Final mücadelesi 5 Şubat’ta Gabon’un başkenti Libreville’deki De L’amitie Sino Stadı’nda oynanacak.