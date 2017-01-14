ANA SAYFA
Afrika'da dev heyecan

AFRİKA'DA DEV HEYECAN

Gabon’un ev sahipliği yapacağı 31. Afrika Uluslar Kupası, bugün başlayacak.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Afrika kıtasının en önemli spor organizasyonu olarak bilinen turnuva 4 grupta 16 takım karşılaşacak. 

 Kupa maçları, bugün A Grubu’nda, Gabon-Gine-Bissau ile Burkina  Faso-Kamerun maçlarıyla başlayacak. Turnuvanın finali 5 Şubat’ta oynanacak.

A Grubu’nda ev sahibi Gabon’un yanı sıra, Gine-Bissau, Burkina Faso ve Kamerun yer alırken, B Grubu’nda Cezayir, Zimbabwe, Tunus ve Senegal bulunuyor.
C Grubu’nda Fildişi Sahili, Togo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Fas  yer alırken, D Grubu’nda Gana, Uganda, Mali ve Mısır bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.
Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, turnuvada çeyrek finale  adını yazdıracak. Final mücadelesi 5 Şubat’ta Gabon’un başkenti Libreville’deki  De L’amitie Sino Stadı’nda oynanacak.

72
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Fenerbahçe kiralık düşünmüyor !Messi hakkında konuştu işinden oldu !Fenerbahçe'de Simon Kjaer paniği
Chelsea'de Diego Costa depremi !Vitor Hugo transferinde kriz çıktıOlcay Şahan özür diledi
Hamzaoğlu tribüne gönderildiLigin ikinci yarısı müthiş başladı !Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS