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Advocaat'tan yasak listesi

ADVOCAAT'TAN YASAK LİSTESİ

Fenerbahçe teknik direktörü Advocaat'tan kamptaki futbolculara asitli içecekten cep telefonuna kadar bir çok şeyi yasakladı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advoccaat, Antalya kampında futbolcularına nefes aldırmayacak. Aşçı, beslenme uzmanı ve diyetisyeni Antalya'ya götürecek olan Hollandalı, disiplinden taviz vermeyecek. Futbolcuların antrenmanlara göre ihtiyacı olan besin değerleri, uzman diyetisyen tarafından hesaplanacak. Hamurlu yiyecekler, tatlı, kola ve diğer asitli içecekler yasak. Bu kurala uymayana para cezası var. 

Advocaat, kampta öğrencilerinin daha fazla birlikte zaman geçirmelerini ve konuşmalarını istiyor. Bunun için de takım toplantılarında ve yemeklerde cep telefonları yasak. Sağlık ekibi ve beslenme uzmanıyla koordineli bir çalışma yürütecek olan teknik heyet, sezon başında yapılmayan yükleme antrenmanları nedeniyle fizik kondisyon açısından eksikleri bu kampta gidermeyi hedefliyor.

AMK Gazetesi
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