Advocaat'tan transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’u 3-0 yendi. Sarı lacivertli takımın hocası Dick Advocaat, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Advocaat'ın açıklamaları;

"Tüm maçı kontrol ettik. Çok güzel goller attık. Bu akşam kazanmayı hak ettik, tüm takım çok iyi oynadı."

"2-3 TRANSFER YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"Eğer bir oyuncuyu getiriyorsam, bir sebebim vardı ve ona inanıyorumdur. Bugün de işini yaptı. Ben zaten tüm takımdan memnunum. Takımı geliştirmeye çalışıyoruz tabii, eğer mümkün olursa. Kimin gideceğine de bağlı. Bazı oyuncular takımdan ayrılacak, belki kiralık gidecekler. Neyin uygun, neyin uygun olmadığıyla alakalı bir durum."

BEN ARFA YANITI

Advocaat Fenerbahçe'nin kiralamak için anlaştığı iddia edilen Ben Arfa ile ilgili soruya önce 'Kim' dedi daha sonra yanıt verdi, "Ben Manchester City'nin sağ beki ile ilgili çok şey okudum. Tek nokta neye ihtiyacımı var ve kimler buraya gelmek istiyor. Ben belki sizi buraya getirmek istiyordumdur ama siz gelmek istemiyorsunuzdur. Takıma 2-3 transfer yapmaya çalışacağız. Daha güçlü hale gelebilmek için..." cevabını verdi.

'İLK YARI İYİ İŞ ÇIKARDIK'

"Aslında maçtan önceki röportajda söyledim, ilk yarıda en baş kısım hariç iyi iş çıkardık. 12 maçta sadece 1 maçtan mağlubiyetle ayrıldık. İlk 3 maça bakıyoruz ve sadece 1 puan almışız, bunun arkasındn koşuyoruz hala. Onun acısını çekiyoruz.