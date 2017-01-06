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Advocaat’tan Mehmet Ekici’ye özel telefon

ADVOCAAT’TAN MEHMET EKİCİ’YE ÖZEL TELEFON

Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Ekici'yi renklerine bağladığını her an açıklayabilir.

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Mehmet Ekici transferi ile ilgili Trabzonspor ile prensipte anlaşan Fenerbahçe'de bu transferin başrolünü Kanarya’nın Hollandalı çalıştırıcısı Dick Advocaat oynuyor. Tecrübeli teknik adam, gurbetçi futbolcuyu aradı ve üstleneceği rolü anlatarak kendisini heyecanlandırdı.

Teknik Direktör Advocaat'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Ekici'yi renklerine bağladığını her an açıklayabilir. Trabzonspor ile prensipte anlaşan sarı- lacivertliler, ufak pürüzleri gidermeye çalışıyor.
 
Yıldız futbolcu Mehmet Ekici ise Fenerbahçe formasını giymek için bordo-mavili yönetime yoğun baskı uyguluyor. Ekici'nin sarı-lacivertli kulübü ısrarla istemesinin nedeni ise Advocaat… Fenerbahçe’nin hocası Dick Advocaat, geçen günlerde Mehmet Ekici'yi aradı. Gurbetçi futbolcuya “Fener'de bambaşka olursun” diyen Hollandalı çalıştırıcı, oyun planında kendisine vereceği görevi de anlattı. Tecrübeli teknik adamın söyledikleri üzerine büyük bir heyecana kapılan Mehmet Ekici, günde birçok kez Trabzonspor yönetimini arayarak “Artık şu pürüzleri aşın, gitmek istiyorum” baskısı yapıyor.
 
3 Temmuz sürecinin ardından büyük bir gerilim yaşayan iki kulüp, 7 yıl aradan sonra ilk kez futbolcu takası gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli yönetim, Mehmet Ekici'nin babası Hacı Ekici ile anlaşmaya vardı, imzaların atılması an meselesi. Fenerbahçe, yıldız futbolcunun transferi için Trabzon'a Aatif'ın yanı sıra bir miktar da para ödeyecek. Aatif'ın da masaya oturduğu bordo-mavili kulübün teklifini kabul ettiği belirtildi.

Sözcü

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