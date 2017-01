Advocaat'tan Mehmet Ekici açıklaması

Hollandalı teknik adam Mehmet Ekici transfer süreci ve Emenike ile Van der Wiel'in geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam basın mensuplarına ikinci yarı hazırlıklarına devam ettikleri Antalya'da basın mensuplarının karşısına çıktı.

Trabzonsporlu Mehmet Ekici'nin de Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirten Advocaat, Emenike ve Van der Wiel'in kendilerini kulüp bulmasını istediğini açıkladı.

Advocaat'ın açıklamaları şöyle:

'Oyuncularımıza da dedim burada şikayet edecek hiçbirşey yok. Burada harika bir tesis var. Sahalar mükemmel. Olanaklar mükemmel. Ama esas mesele önümüzdeki pazar günü başlayacak olmamız. Çok fazla isim yazılıyor. Ama sadece bir kişiyi Ukrayna'dan transfer ettik. O yazdığınız isimlerin çoğu buraya gelmeyecek. Bizim istememiz yeterli değil. Kimin buraya geleceği önemli. Oyuncu getirmek kolay değil.'

'Hakemlerin işi gerçekten zor'

'Aslında biz antrenörler olarak hakem olmak zorunda kalıyoruz. Hakemliğin ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Bazen sizin yanınızda oluyorlar, bazen de karşınızda. Onlar yaptığı iş gerçekten zor. Onlara saygı duyuyorum. Her zaman herşey istediğimiz gibi yolunda gitmez. Ben hakemleri konuşmak anlamsız. Önemli olan her zaman takımdır.'



'Benim geleceğimi konuşmak için erken'



'Gelecek planlarımızla ilgili yönetimle görüşme halindeyiz. Gece gündüz burayı daha iyi yapabilmek için çalışıyoruz. Buraya daha iyi oyuncuları getirmek için çalışıyoruz. Zor tabi buraya getirebilmek. Bunun için çalışıyoruz. Benim geleceğimle ilgili konuya gelirsek bunun için halen erken olduğunu söyleyebilirim.'



'Mehmet Ekici'yi istiyoruz, onlar da Aatıf'ı ama...'



'Bildiğiniz gibi Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi almak istiyoruz. Onlar da Aatif'i istiyorlar. Ama Aatıf'ın düşünceleri farklı. Ona saygı duyuyorum. Kulübün verdiği karardan farklı bir karar verdi. Olabilir. O geldi ve kadromuza katıldı. Başka birşey olmazsa burada kalır. Çünkü hala çok iyi bir oyuncu.'



'İyi bir oyuncu kadromuza kattık'



'Şu anda iyi bir kadromuz var ama kadromuzu geliştirmek isteriz. Her kulvarda oynuyoruz. Oyuncuya ihtiyacımız var. Bu yüzden Karavaev'i aldık. İyi bir oyuncuyu kadromuza kattık. Onun orada ligi sona ermişti. Bizim istediğimizi duyunca hemen çalışmalara başladı. Kadromuza iyi bİr oyuncu kattığımıza inanıyorum. Teknik ekibimizden gelen bir transferdi. Ben burada ilk kez çalışıyorum. Her seferinde Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu görüyorum. Yönetimden istediğimiz transferler için çok olumlu yaklaşıyorlar. Hemen transferi bitirmek için çalışıyorlar. '



'Emenike'nin başka bir kulüp bulması daha iyi olur'



'Emenike'nin başka bir kulüp bulması onun için ve bizim için daha iyi olur. Benim teknik direktör olarak 'bu böyle olursa şöyle olursa' diye değil, olanlar üzerinden konuşmayı tercih ederim. Van Persie de dedesinden dolayı ülkesine gitti. Fernandao forvette oynayabilecek durumda. Lens forvette oynayabilir. Sow var, 2-3 hafta sonra aramıza katılacak. İhtimaller üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum.'



'Türkiye çok zor bir lig...'



'Herkese takdirlerimi sunmak istiyorum. Gittiğimiz her şehirde çok güzel statlar görüyoruz. Tabiki geliştirilebilecek yerler var. 14 günde bir şehir dışına gidiyoruz. Çok güzel yerlerde, statlarda futbol oynuyoruz. Ben birçok ligde görev aldım. Rusya, Hollanda.. Burada sadece ligin tepesi değil, ligin alt tarafındaki takımlar da sizi yenebiliyor. 6-7 takımı şampiyon olabileceği ligler görüyoruz. Türkiye de zor bir lig. Biz Fenerbahçe olarak şampiyon olmak istiyoruz tabiki. Fenerbahçe olarak daha fazla taraftarı stadımızda görmek istiyoruz. Taraftarın isteği, taraftarın arzusu da her hafta gördüğümüz bir nokta. Şampiyonluk için buradayım, en önemli sebep de bu. Hala bir kaç oyuncu daha alabilirsek...'



'Oyun sistemimizi kadromuza bakarak belirliyoruz. Ön bölgedeki en önemli özelliğimiz hızımız.Transfer yaparken de bunları göz önüne alıyoruz. Tabloya baktığınız zaman bu işi doğru yaptığımızı görüyorsunuz. Farklı bir oyuncu alırsanız, farklı bir oyun sistemiyle oynamak zorunda kalırsınız.'



'Mehmet Ekici gibi bir oyuncu bize fayda sağlar'



'Her iki oyuncumuz için de aynı durum geçerli. İki oyuncumuz da kendilerine kulüpler bulurlarsa daha iyi olacka. Bu oyuncularımız bana burada kalma isteklerini göstermediler. Giderlerse daha iyi olur. Orta sahaya transfer ihtiyacımız var. Aynı özellikte orta sahalarımız var. Ama Trabzonspor'daki oyuncu bizim istediğimiz tipte bir oyuncu. O da burada oynamak istiyor. Onun gibi bir futbolcu bize fayda sağlar.'



'Her hafta 3 maç oynayarak yolunuza devam edemezsiniz'



'TFF'nin yaptığı doğru ve güzel işler var. Ama niye biz hala kupada 2 maç oynamak zorunda kalıyoruz. Avrupa kupalarında durumun belli olacağı zamanlarda kupa maçlarına çıkacağız. Diğer takımların da yola devam ettiğini görüyorum. Burada çok güzel işler oluyor ama bu durumun tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Federasyon bu sistemde düzenlemeye gitmeli. Her hafta 3 maç oynayarak yolunuza devam edemezsiniz. Maçlar Avrupa maçlarından daha sonra oynanabilir.'



'Aatif ve Fernandao'yu Avrupa listesine yazacağız'



'Avrupa kupalarına bildireceğimiz kadro için Ocak sonunu bekleyeceğiz. Aatif ve Fernandao UEFA Avrupa Ligi'nde oynayabilecekler. Onları listeye dahil edeceğiz. Kadromuz biraz dar ve yetersiz gözüküyor. Çok zor bir gruptan çıktık. Ama hala geliştirmemiz gereken yerlerimiz var bize göre.'



'Mehmet Ekici ile özel olarak bir görüşme yapmadım ama başkaları kendisiyle konuştu.'



'Yiğithan'ı kadromda tutacağım'



'2 gün yetmez Salih'in fiziğini geliştirmesi toparlaması için. Kulübümüz muhtemelen Yiğithan'la görüşecektir. Yiğithan gelecek vaadeden bir oyuncu. Onun mücadelesine ve kalitesine baktığımızda onu kadromuzda tutacağız. Salih hala genç. Her hafta takımda oynamak istediğini göstermeli. Sadece maçlarda değil, her antrenmanda da. 3 gün bunu göstermek yetmez. Her gün, her hafta bunu göstermeli. Sahadaki oyuncudan daha iyi olduğunu göstermeli. Genç oyuncular kendilerini geliştirmeliler. Bazen oynamadıklarında bana kızıyorlar. Ama oynayıp oynamamak onların elinde.'