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Advocaat'tan gençlere mesaj !

ADVOCAAT'TAN GENÇLERE MESAJ !

Fenerbahçe teknik direktörü Advocaat, Amedspor maçı sonrası genç futbolcular hakkında konuştu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son haftasında yaptıkları ve 3-0 kazandıkları Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyen genç oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hollandalı teknik adam, "Elimizde çok iyi genç oyuncularımız var. Bazılarının antrenmanda bizimle olmalarına, A takımın parçası olmalarına, belki A takımla maç oynamalarına izin vereceğiz. Onlara bu şansı vereceğiz. Gelecek vaat eden 3-4 oyuncumuz olduğunu görme şansı yakaladık. İyi iş çıkardıklarını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ MAÇI YORUMU
Türkiye Kupası son 16 turunda yapacakları Beşiktaş maçından önce 29 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacakları Kayserispor karşılaşmasını düşündüklerini aktaran Advocaat, "Beşiktaş ile ilgili bir şey söylemeyeceğim. Pazar günü bir maçımız var. O karşılaşma, bizim için çok önemli. Beşiktaş maçı, Kayserispor karşılaşmasından sonra gelecek." ifadelerini kullandı.

"TADINI ÇIKARMALARINI SÖYLEMİŞTİM"
Spor Toto 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler'in teknik sorumlusu Taner Taşkın, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son maçlarını oynadıklarını, bundan sonra lige döndüklerini belirtti.

Kendi adlarına prestij maçına çıktıklarını aktaran Taşkın, "Maçtan önce futbolcularımıza, Fenerbahçe'ye karşı oynamanın tadını çıkarmalarını söylemiştim. Türkiye Kupası'ndaki son karşılaşmamızdı. Bizim adımıza bir prestij maçıydı. Kadroda rotasyon yaptık. Oyunu çirkinleştirmeden, centilmence, açık bir futbol oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin de rotasyona gittiğini vurgulayan Taner Taşkın, "Mücadelenin başa baş geçeceğini düşünmüştük ama Fenerbahçe iyi oynadı ve ilk yarıda 3 gol buldu. İkinci yarı değişikliklerle oyunu dengeledik, daha derli toplu oynadık. Amacımız, camiamızı en iyi şekilde temsil etmekti. Gücümüz buraya kadarmış. Bundan sonra tamamen lige döneceğiz. Ligde de zirve mücadelesi veriyoruz. İnşallah kulübümüzü arzuladığı yere getiririz. Fenerbahçe'yi tebrik ederim." diyerek sözlerini tamamladı.

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