Advocaat'tan flaş sözler !

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ve savunma oyuncusu Roman Neustader UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiler

Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, Krasnodar takımı iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirterek, "4 hazırlık maçı yaptılar ve yarın bir sorun yaşayacaklarını sanmıyorum. Krasnodar bu maça hazırlanabilmek için yeterince maç oynadı. Yeni yılın ilk maçına çıkacak olmaları sorun değil"

Van Persie'nin kadroda olmaması

Van Persie'nin takım kadrosunda yer almamasıyla ilgili soruya ise Advocaat, 'Robin van Persie'nin bizimle olmamasının nedeni antrenman yapacak olması. Bu nedenle Türkiye'de. Böylece daha fit olacak" yanıtını verdi.

'Önümüzdeki haftaya kadar bekleyemeyiz'

Turun ilk karşılaşması bizim için çok büyük önem teşkil ediyor. İyi skor almalıyız, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. İyi bir rakiple karşılaşacağımız işimizi yapmak için önümüzdeki haftaya kadar bekleyemeyiz. İşimizi yarın yapmalıyız. Rakibimiz kendi sahasında oynuyor olacak muhtemel deplasman maçlarına göre daha fazlasını yapmaları gerekecek.



Advocaat'tan geleceğiyle ilgili ipucu



Bir seçim yapmak gerekirse Avrupa'da final oynamak mı yoksa ligi Beşiktaş'ı kovalamayı mı seçersiniz sorusuna da tecrübeli adam, "Aslında her ikisini de başarmak isterim demek çok kolay cevap olurdu. Ama gazeteci arkadaşımız tek seçeneğimiz var dedi. Hayatta da bazen tek seçeneğiniz vardır. Ben Avrupa kupasını kazanmak isterim ve gelecek yılda ligi kazanmak.



Yarın ilginç bir karşılaşmanın bizi beklediğini düşünüyorum. Biz kendi ligimizde 4. sıradayız, Krasnodar'da kendi liginde 5. sırada. Bakalım kim daha iyiymiş yarın göreceğiz.



Musa Sow'un attığı rövaşata goller için özel bir çalışma yapmıyoruz. Tamamen kendi yeteneği. Öte yandan stat çok çok çok çok güzel bir stadyum. Bu kadar güzel bir stat yapabiliyorsanız bir havalimanı da yapabilirsiniz.



Roman Neustader:



Fenerbahçe'nin Rus savunma oyuncusu Roman Neustader, çok zorlu bir gruptan bir üst tura çıktıklarını belirterek, "Krasnodar iyi bir takım. Bir kaç oyuncusunu milli takımdan tanıyorum. Yarın ki maçta bizim asıl hedefimiz hücum ve savunma arasında bir denge sağlamak. Çünkü iki maç üzerinden oynanacak bir eşleşme. Yarınki maçın sonucu bu açıdan çok önemli.

Krasnodar maçını milli takıma secilmek için bir şans olarak görüyor musun sorusuna ise başarılı futbolcu, 'Tabiki değerlendiriyorum. Esas amacım kendi hocamın gözüne girmek ama milli takımı da düşünüyorum. Yarın ki maç milli takım açısından benim için bir şans olacak. Milli takıma neden çağrılmadığımı biliyorum. Maç eksiğim var. Yarınki maçı bu anlamda bir şans olarak görüyorum.

Şehri fazla gezme şansımız olmadı. Bu stadyum hakkında çok şey duyduk. Bugün gördüm gerçekten dünyanın en iyi stadyumlarından biri. Ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Umarım yarınki maçta bunu sahaya yansıtırız.