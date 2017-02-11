ANA SAYFA
Advocaat'ın kalması neye bağlı ?

ADVOCAAT'IN KALMASI NEYE BAĞLI ?

Yönetim, yeni sezonun planlamasını yapmak için Advocaat'ın kararını, o da ailesinin görüşünü bekliyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hollandalı teknik direktör, prensip olarak sarı-lacivertlilerde devam etmeye sıcak. İstanbul'da mutlu, Türkiye'deki rekabetten ve ilgiden hoşnut. Ancak 69 yaşındaki çalıştırıcı, Hollanda'da yaşayan ailesini görmek için yaptığı yolculukları yorucu buluyor.

Halen otelde kalan ve kendisine düzenli bir ev yaşantısı kuramayan Dirk Advocaat, Fenerbahçe'de devam etmek için ailesinin de İstanbul'a gelmesini istiyor. Bu karar ise aile meclisinde alınacak. Önümüzdeki hafta ailesiyle yüz yüze görüşecek kurt hocanın kararını vereceği belirtiliyor. Advocaat, Sunderland'i kümede tuttuktan sonra görevine devam etmek istememiş, kulüp Hollandalı'nın eşini ikna ederek Hollandalı'yı takımda tutmuştu.

Kaynak : AMK

27
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
''Alex Türk futboluna zarar verdi''Arda Turan sakatlandı !Robin van Persie: ''Bu cezayı hak etmedim''
Şenol Güneş futbolculara patladı !Umut Bulut Galatasaray için haciz işlemi başlattıFenerbahçe Türkiye Kupası'ndan çekilebilir
Beşiktaş otobüsüne saldırı !Beşiktaş'ın yediği ilk gol ofsayt !Galatasaray, Barcelona'yı dağıttı !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS