Advocaat'ın kalması neye bağlı ?

Hollandalı teknik direktör, prensip olarak sarı-lacivertlilerde devam etmeye sıcak. İstanbul'da mutlu, Türkiye'deki rekabetten ve ilgiden hoşnut. Ancak 69 yaşındaki çalıştırıcı, Hollanda'da yaşayan ailesini görmek için yaptığı yolculukları yorucu buluyor.
Halen otelde kalan ve kendisine düzenli bir ev yaşantısı kuramayan Dirk Advocaat, Fenerbahçe'de devam etmek için ailesinin de İstanbul'a gelmesini istiyor. Bu karar ise aile meclisinde alınacak. Önümüzdeki hafta ailesiyle yüz yüze görüşecek kurt hocanın kararını vereceği belirtiliyor. Advocaat, Sunderland'i kümede tuttuktan sonra görevine devam etmek istememiş, kulüp Hollandalı'nın eşini ikna ederek Hollandalı'yı takımda tutmuştu.
Kaynak : AMK
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ADVOCAAT'IN KALMASI NEYE BAĞLI ?
Yönetim, yeni sezonun planlamasını yapmak için Advocaat'ın kararını, o da ailesinin görüşünü bekliyor.
Hollandalı teknik direktör, prensip olarak sarı-lacivertlilerde devam etmeye sıcak. İstanbul'da mutlu, Türkiye'deki rekabetten ve ilgiden hoşnut. Ancak 69 yaşındaki çalıştırıcı, Hollanda'da yaşayan ailesini görmek için yaptığı yolculukları yorucu buluyor.
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