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Advocaat'ın göze Mehmet Ekici'de

ADVOCAAT'IN GÖZE MEHMET EKİCİ'DE

Sarı-lacivertlilerin ana gündemi Mehmet Ekici, çok yönlülüğü ile herkesin onayını aldı.

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6, 8 ve 10 numara oynayabilen tecrübeli yıldız, Advocaat’ın kafasındaki plan için en uygun isim oldu.

Fenerbahçe’nin devre arası transfer döneminde orta sahaya yapmayı düşündüğü takviyede gözler tamamen Mehmet Ekici’ye çevrildi. Hatem Ben Arfa’nın olumsuz görüş bildirmesiyle beraber tecrübeli yıldız bir numaralı gündem oldu.

26 yaşındaki futbolcunun düşük maliyeti başta olmak üzere sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalması ve bu sayede görüşmelerin doğrudan yıldız isimle yapılıyor olabilmesi de avantaj olarak görülüyor. Ancak esas dikkat çeken ayrıntı, Mehmet Ekici’nin sistemsel yapısının avantaj sağlaması. 2013 yılından beri Trabzonspor forması giyen Ekici, kariyerinde orta sahanın hemen her yerinde görev yaptı.

Almanya’da özellikle Nurnberg ve Werder Bremen günlerinde 6 numara pozisyonunda daha geride oynayan milli oyuncu, daha sonra Bayern Münih’te yetiştiği 8 numara yani çift yönlü oyun tipine döndürüldü.

3 farklı yer

Trabzonspor’a gelmesiyle de son 3 senede 10 numara pozisyonuna evrilen Mehmet, Dick Advocaat’ın kafasındaki şablona en uygun isim olarak öne çıktı.

Hem son Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada Mehmet Ekici’yi canlı izleyen hem de olumlu raporları gören Advocaat’ın da onayını alan bu transfer, camia tarafından da olumlu karşılanıyor.

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