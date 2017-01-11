Advocaat'ın beklentisi büyük !

Karavaev, Hollandalı hocanın ilk antrenman öncesi kendisini yanına çağırdığını belirtti, “Bana, ‘Seni Avrupa Ligi maçında izledik, aynı performansı bekliyoruz hatta daha etkili bir görüntü bekliyoruz’ dedi” ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerdeki ilk günlerini ve Denizlispor maçında kaydettiği golü anlatan Karavaev, her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Antalya kampında Roman Neustadter sayesinde arkadaşlarıyla diyalog kurabildiğini aktaran Karavaev, “Takımın genelinde İngilizce var. Advocaat da İngilizce konuşuyor. Çoğu söylediklerini anlıyorum aslında ama iletişime geçerken Roman Neustadter yardım ediyor. Rusça konuşabiliyor. Zaten ilk takım otobüsüne bindiğimde Neustadter beni gördü, “Yanıma gel, beraber gidelim” diyerek bana yardım etti. Ayrıca takım kaptanı Volkan Demirel, Lens ve Van Persie de ilk günden itibaren bana yardım ettiler. Herkes çok yardımsever ve dostça davranıyor” diye konuştu.

Dirk Advocaat ve teknik ekibin ilk antrenman öncesinde kendisini yanına çağırdığını aktaran 24 yaşındaki oyuncu, “Bana, ‘Seni Avrupa Ligi maçında izledik, aynı performansı bekliyoruz hatta daha etkili bir görüntü bekliyoruz’ dedi. Advocaat, çok sıcakkanlı, şakalar yapıp, sıcak davranıyor” diye konuştu.

Taraftarların da Antalya’da kendilerine çok ilgi gösterdiğini kaydeden Karavaev, henüz İstanbul’da olmadığını ve çok merak ettiğini belirtti.

‘Sağ bek oynarım’

Alexander Karavev, Fenerbahçe’de hangi bölgede oynayacağını da belirtti. Sağ kanatta kendisinin olduğunu ifade eden Ukraynalı, sol kanatta da Jeremain Lens’in yer alacağını vurguladı. Öte yandan sağ bek konusuna da açıklık getiren Karavaev, “Elbette bu bölgede oynayabilirim. Eğer ihtiyaç duyulursa sağ beke geçebilirim. Hatta zaman zaman da sağ bek oynayacağım” diye konuştu.

‘Kiev’de terörü yaşadım’

Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı Alexander Karavaev, daha önce Ukrayna’da terör olaylarını yakından yaşadığını anlattı. Türkiye ve İstanbul’daki olayların kendisini korkutmadığını ifade eden 24 yaşındaki oyuncu, “Kiev’de oynarken o saldırıları gördüm. Savaş benim sadece 200 kilometre uzağımdaydı” dedi.

Lens’e emanet

Karavaev kısa süredeki performansıyla büyük beğeni topladı. Denizlispor maçında oyuna sonradan giren Ukraynalı futbolcu bir gol ve yaptığı akıl dolu asistle herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Karavaev, takım arkadaşlarıyla da kısa sürede kaynaştı. Başta kaptan Volkan Demirel olmak üzere tüm futbolcular yeni transfere sahip çıktı.

Karavaev ile en yakından ilgilenen isimlerden biri de Jeremain Lens oldu. Kanatlarda Karavaev ile birlikte görev yapacak Hollandalı futbolcu, saha içinde olduğu kadar saha dışında da 24 yaşındaki oyuncu ile iyi bir iletişim kurdu. Lens hem lig hem de takımla ilgili bilgiler aktarıyor, oyun içinde yapacakları ile ilgili fikir alışverişinde bulunuyor.

Karavaev, Fenerbahçe’ye çok çabuk alıştığını, herkesin kendisine yadımcı olduğunu söyledi.