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Advocaat'a tuzak kurdular !

ADVOCAAT'A TUZAK KURDULAR !

Advocaat izlemeye gitti diye Krasnodar'ın hocası sahaya yedeklerle çıktı...

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'ı izlemek için İspanya'ya kadar giden Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Igor Shalimov'un tuzağıyla karşı karşıya kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ava giderken avlandı. Hollandalı hoca, Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'ın çarşamba günü Norveç temsilcisi Haugesund ile oynadığı hazırlık maçını izlemek için İspanya'ya gitti. Ancak Krasnodar'ın 2-0 öne geçip, 85 ve 87'de yediği gollerde sahadan 2-2 berabere ayrılıdğı maçta rakip teknik adam Igor Shalimov, Advcocaat'a tuzak kurdu.
 
Dick, gençleri seyredebildi
 
Krasnodar'da Snitsyn, Bystrov, Grandqvist, Wanderson, Bystrov ve Shishkin ideal 11 oyuncusuydu. Kalanı yedek ve gençti. Advocaat da İspanya'ya kadar gidip Krasnodar'ın yedeklerini izleyip dönmüş oldu.

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