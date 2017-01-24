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Advocaat: 'Söz dinle Ozan !'

ADVOCAAT: 'SÖZ DİNLE OZAN !'

Ozan'la Advocaat'ın yardımcısı Cor Pot arasında devre arasında kısa bir gerginlik yaşandı.

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Pot, arka adalesinde çekme olan Ozan'a, "İkinci yarıya çıkmayacaksın" dedi. Ozan ise, "İyiyim. Oynayabilirim" cevabı verdi. Pot "Hayır" deyince Ozan "Oynayacağım" çıkışı yaptı. O sırada olaya dahil olan Advocaat da "Sana haftaya ihtiyacım var. Söz dinle" diyerek tartışmayı bitirdi.

OZAN'DA ÖDEM VAR
Sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Ozan Tufan'ın sol arka adalesinde ödem olduğu tespit edildi. Advocaat'ın teknik ekibe, Ozan'ın Kayseri maçına mutlaka yetiştirilmesi talimatı verdiği bilgisi paylaşıldı.

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