Advocaat: Sakin olun kazanalım

Süper Lig'de 26 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Trabzon ile karşılaşacak olan F.Bahçe'de Teknik Direktör Advocaat, oyuncularına yoğun terapi uyguluyor. Bordo- mavililer ile oynanan olaylı maçların görüntülerini izleyen Hollandalı çalıştırıcı, öğrencilerine, “Trabzon deplasmanı, gördüğüm kadarıyla oldukça gergin geçiyor. İskoçya'daki Celtic-Glasgow Rangers maçları gibi. Ama biz tribünlere kulaklarımızı tıkayıp sadece karşılaşmaya odaklanmalıyız” dedi.

TAHRİKLERE KAPILMAYIN

Trabzon’un ligdeki durumuna kimsenin aldanmaması gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Karşımızda taraftarını arkasına almış güçlü bir rakip bulacağız. Devre arasına kayıpsız girmeliyiz. Aksi durumda zirveyle aramızdaki puan farkı daha da açılır. Gergin geçmesi muhtemel bir karşılaşma. Asla tahriklere kapılmayın, dikkatli olun. Hakemle diyaloğa girmeyin. Bunları başarırsak üç puan bize gelecektir” ifadelerini kullandı.

KANATLARDAN VURACAK

Advocaat, Trabzon'u kanatlardan yıkmayı planlıyor. Ligde 9 maçta 1 kez ağları sarsan ve 6 asist yaparak 7 gole direkt katkıda bulunan Lens ile 3 asistli Volkan Şen, Hollandalı'nın hücum silahları olacak. Her iki oyuncunun hızından faydalanmak isteyen Advocaat, Trabzon defansını bu futbolcuların kanat ataklarıyla zor duruma düşürmeyi hedefliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Volkan Şen'i, takım oyunu oynaması yönünde bir kez daha uyardı.