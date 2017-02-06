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Advocaat İspanya'ya gidiyor !

ADVOCAAT İSPANYA'YA GİDİYOR !

Beşiktaş'ı eleyen Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne odaklandı.

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Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Krasnodar'ın hazırlık maçlarını izlemek için İspanya'ya gidiyor.

HAZIRLIK MAÇLARINI İZLEYECEK

Fenerbahçe kulübü, resmi site aracılığıyla teknik direktör Dick Advocaat'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'ın hazırlık maçlarını izlemek üzere İspanya'ya gideceğini açıkladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda Rusya'nın FC Krasnodar takımı ile karşılaşacak olan takımımızın teknik direktörü Dick Advocaat, rakip takımın hazırlık maçlarını izlemek için bugün İspanya'ya gidecek.

Rus temsilcisi Krasnodar'ın oynayacağı hazırlık maçlarını takip edecek olan teknik direktörümüz Advocaat, rakibimizi hazırlık kampının son döneminde yerinde takip edecek.

Teknik direktörümüz Dick Advocaat, 08 Şubat 2017 Çarşamba günü akşam saatlerinde ise ülkemize dönecek."

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