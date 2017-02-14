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Advocaat için flaş iddia !

ADVOCAAT İÇİN FLAŞ İDDİA !

Hollanda basını Advocaat'ın yeni sözleşmeye soğuk bakmadığını duyurdu...

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Hollanda'nın yüksek tirajlı gazetelerinden De Telegraaf, Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat'la ilgili flaş iddia ortaya attı.

Haberde; Advocaat'ın performansından oldukça memnun olan Fenerbahçe yönetiminin deneyimli teknik adama 1 senelik sözleşme daha önerdiği belirtilirken, deneyimli hoca bunun için erken olduğunu düşünse de sözleşme yenilemeye soğuk bakmıyor.

De Telegraaf gazetesine konuşan 69 yaşındaki teknik adam da Türkiye'de her şeyin birinci sınıf olduğunu söylerken, "Lig oldukça heyecanlı, stadyumlar dolu ve Fenerbahçe taraftarı harika. Bu sezon başında göreve geldiğimde transferler yapılmıştı. Bununla baş etmek zorundasınız. Umarım sezonu iyi bir şekilde tamamlarız. Basın da bana gelecek sezonla ilgili çok fazla soru soruyor" ifadelerini kullandı. 

Ajansspor

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