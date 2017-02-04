Advocaat gidecek mi, kalacak mı ?

Fenerbahçe'de herkes Dick Advocaat'a 2 maçlık ömür biçerken, tam tersine yönetimin Hollandalıya güvendiği ve seneye de hoca ile devam kararının çıkabileceği bildirildi. Adanaspor ve Kayserispor maçlarında kaybedilen 5 puan sonrasında hedef haline gelen Hollandalı teknik adamın tecrübesine güvenen Fenerbahçe yönetimi, gelecek sozn için de "Devam" kararı verebilir.

"ŞAMPİYONLUK GİTSE BİLE KAL"

Futbolcularına yaptığı sert eleştiriler ile dikkat çeken Dick Advocaat ile bu olasılık sezon sonunda tekrar masaya yatırılacak. Gönderilmesi hiçbir şartta düşünülmeyen Hollandalı teknik adam ile lig biter bitmez görüşme yapılacak ve artılar ile eksiler de değerlendirilecek. Şampiyonluk kaybedilse dahi yapılacak hesaplaşmanın ardından yönetim son kararını verecek.

Akşam