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Advocaat, bir taşla iki kuş vuracak

ADVOCAAT, BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURACAK

Vitor Pereira’dan görevi devraldıktan sonra sadece Jeremain Lens transferinde aktif rol oynayan Dick Advocaat, devre arası için kolları sıvadı.

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Aradan geçen 4 aylık zaman zarfında takımdaki eksikleri tek tek tespit eden Hollandalı çalıştırıcı, ocak ayında kadroya dahil edilmesini istediği oyuncu profillerini çıkardı.

Tecrübeli hoca mevcut kadrodan maksimum verimi aldığını belirtirken, Emmanuel Emenike ve Gregory Van der Wiel’in geçen hafta kadro dışı kalmasıyla transfer ihtiyaçlarının iyice arttığını yönetime sunduğu raporda vurgu yaptı.
 
Vatan Gazetesi, 69 yaşındaki kurt teknik adamın hazırladığı geniş çaplı analizin detaylarına ulaşırken bakın Advocaat, yönetimden ne gibi taleplerde bulundu:
 
YA ŞENER’E BİR ŞEY OLURSA?
 
“ARA transfer dönemi her kulüp için çok önemlidir. Hataları tespit edip, çözümü bulmak için bazen yaz döneminden bile hayatidir. Bu takımın 4 takviyeye ihtiyacı var ama sola alacağımız oyuncu hem kanat bölgesinde hem de forvete yakın oynamalı. Şu ana kadar en büyük eksiğimiz final yapamamamız. Forvetlere topu indiremiyoruz. Bu yüzden Lens gibi bir oyuncunun sol kanatta da olması gerekiyor. Eğer o tipte bir isim bulabilirsek Sow’u da forvete kaydırırız, bir taşla iki kuş vurmuş oluruz.
 
ELİMDE yeterli sayıda ofansif orta saha yok. Bu takımın kreatif futbolcuya ihtiyacı var. Kapanan takımlara karşı sorun yaşıyoruz ve alan savunmalarına oyun kurmakta zorlanıyoruz. Ayrıca ya Şener’e bir şey olursa ne olacak? O bölgeye sadece Ozan’ı çekebilirim. Wiel’in yerine birini almamız şart.”

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