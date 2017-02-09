Advocaat, Arena'da kaybetse bırakıyordu !

Hollandalı teknik adamın, “Beşiktaş’a yenilirsek, ligde zirveden uzaklaşan, kupadan elenen bir takımın hocası olarak devam etmem doğru olmaz” düşüncesiyle istifa kararı aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe, ligde oynadığı son maçta Kayserispor’a 4-1 yenilince, lider Beşiktaş’ın 9 puan gerisine düşmüştü. Şampiyonluk yarışında bu kadar geride kalınması sonrası Dick Advocaat’ın radikal bir karar aldığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile oynanan derbiyi ‘karar maçı’ olarak belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı, aldığı kararı yakın çevresiyle, “Eğer Beşiktaş’a kaybedersek, ligde zirveden uzaklaşan, kupadan elenen bir takımın hocası olarak devam etmem normal olmaz.
Yönetimin gelecek sezon planlamasını rahat yapması için istifa edeceğim” sözleriyle paylaştı. Eğer Sarı-Lacivertliler, pazar akşamı Vodafone Arena’dan yenilgiyle ayrılsaydı, Advocaat ilk iş olarak istifasını yönetime sunacaktı. Ancak Beşiktaş galibiyeti sonrası, tecrübeli teknik adamın istifa düşüncesi rafa kalktı.
Hedef çifte başarı
Hollandalı teknik adam, ligde şampiyon olamasalar bile kupayı kazanıp, Avrupa Ligi’nde camiayı ve taraftarları mutlu edecek bir derece yaparak sezonu başarılı kapatacakları görüşünde. Advocaat’ın bu başarıyı yakalama konusunda taraftarın vereceği katkıyı da çok önemsediği ve “12. adamla barışın sağlanması şart. Başarıya ulaşma yolunda tribünlerin desteğini arkamızda hissetmemiz gerekiyor” görüşünde olduğu kaydedildi.
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ADVOCAAT, ARENA'DA KAYBETSE BIRAKIYORDU !
Advocaat’ın ligdeki kayıplar sonrası şok bir karar aldığı ortaya çıktı.
Hollandalı teknik adamın, “Beşiktaş’a yenilirsek, ligde zirveden uzaklaşan, kupadan elenen bir takımın hocası olarak devam etmem doğru olmaz” düşüncesiyle istifa kararı aldığı öğrenildi.
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