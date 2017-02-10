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Advocaat 10 numarasını buldu

ADVOCAAT 10 NUMARASINI BULDU

Orta sahaya beklenen takviyeyi yapamayan Fenerbahçe, çözümü takım içinden yapacak.

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Bu açıdan Alper Potuk kritik önemde ancak Dirk Advocaat, genç yıldızın performansının daha iyi olmasını istiyor.

Devre arasında orta saha transferi isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, bu talebi gerçekleşmeyince çözümü kadro içerisinden buldu.Hollandalı çalıştırıcı, orta sahadaki ofansif oyuncu eksikliğini Alper Potuk ile dolduracak. Orta alanda 8.5 numara pozisyonunda görev vereceği milli futbolcudan oyuna tempo kazandırmasını isteyen tecrübeli hoca, topla da fazla oynamamasını söyledi.

Teknik Direktör Advocaat, Alper Potuk'tan pas özelliğini geliştirmesini istedi.Milli futbolcuya Beşiktaş derbisinin görüntülerini de izleten Hollandalı çalıştırıcı, Alper'e pas vermediği pozisyonları tek tek gösterdi. Tecrübeli teknik adam son olarak 25 yaşındaki oyuncuya, “Pas özelliğini geliştirmelisin ve topu ayağında fazla tutmamalısın. Bu eksiklerini giderirsen iyi bir orta saha oyuncusu olursun” diye konuştu.

AMK Gazetesi
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