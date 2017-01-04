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"Adriano Türkiye’den ayrılmak istiyor"

"ADRİANO TÜRKİYE’DEN AYRILMAK İSTİYOR"

Beşiktaş'ın yıldızı Adriano'nun, son dönemde artan terör olayları nedeniyle Türkiye'den ayrılmak istediği iddia edildi.

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İspanyol El Mundo Deportivo Gazetesi, Beşiktaş’ın Brezilyalı oyuncusu Adriano ile ilgili yazdığı haberde, Brezilyalı yıldızın İstanbul’dan terör yüzünden ayrılmak istediğini iddia etti. İstanbul’da Vodafone Arena’da ve Reina’da yaşanan son yaşanan terör olaylarından oldukça etkilendiği belirtilen Adriano’nun bu yüzden eşini ve çocuklarını Barcelona’ya gönderdiği de haberde yazıldı. 

El Mundo Deportivo, Brezilyalı yıldıza henüz bir teklif olmadığını ancak teklif gelmesi halinde Beşiktaş’tan ayrılacağını da iddia etti.

AMK Gazetesi
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