ANA SAYFA
''Adem Kılıççı dopingli çıktı, men edildi''

''ADEM KILIÇÇI DOPİNGLİ ÇIKTI, MEN EDİLDİ''

Türk boksör Adem Kılıççı 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki numunesinde dopingli çıktı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Londra Olimpiyatları'nda beşinci olan milli boksör Adem Kılıççı'da doping çıktı, derecesi elinden alındı.

Milli boksör Adem Kılıççı'nın, 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki numunesinden girdiği doping testi pozitif çıktı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkentindeki organizasyonda 69-75 kiloda boy gösteren ve beşinci olarak olimpik diploma alan Kılıççı'da dehydrochlormethyl testosterone (turinabol) isimli yasaklı maddeye rastandığı duyuruldu.
 
Fenerbahçe Boks Şubesi'nin sporcularından olan 31 yaşındaki boksörün doping kurallarını ihlal ettiğine, bu yüzden söz konusu organizasyondan diskalifiye edilmesine hükmedildi. Bu yüzden diplomasının geri alındığı, Uluslararası Boks Federasyonu (AIBA) ve Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) gerekli adımları atacağı ve diplomanın IOC'ye dönmesini temin edecekleri belirtildi.   
 
Adem Kılıççı, 2017 Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yarışıyor...

77-011.jpeg

Milliyet
178
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
''Adem Kılıççı dopingli çıktı, men edildi''Ozan Tufan ve Salih Uçan derbide yok !Şok kampanya ! Payet'nin formasını getirene...
Aziz Yıldırım canlı yayına bağlandı ortalık karıştı !Fenerbahçe'de 10 numara fiyasko !Sizce Aziz Yıldırım artık istifa etmeli mi ?
İmzayı atıp başka takıma gittiTrabzonspor’dan transfer açıklamasıDrogba’dan Galatasaray açıklaması
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS