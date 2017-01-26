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Adebayor'dan Beşiktaş yanıtı

ADEBAYOR'DAN BEŞİKTAŞ YANITI

Beşiktaş, forvet arayışları çerçevesinde Togolu golcü Emmaunel Adebayor'a teklifte bulundu.

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"ŞU ANDA TÜRKİYE'DE OYNAMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Şu anda boşta olan, ülkesi Togo'nun Afrika Uluslar Kupası'nda elenmesine karşın, milli takım formasıyla başarılı bir performans gösteren Adebayor, Beşiktaş'tan teklif aldı. 
Ajansspor'dan Özgür Sancar'ın edindiği bilgiye göre, Adebayor gelen teklife "Şu anda Türkiye'de oynamayı düşünmüyorum. Yeniden İngiltere'de oynamak birinci önceliğim" dedi.  
Tecrübeli golcü son olarak Crystal Palace'da forma giymişti. Togo milli takımıyla kupada oldukça başarılı bir görüntü çizen Adebayor, "Kendimi hazır hissetmeseydim, bu rekabete girmezdim" diye konuştu.  
Real Madrid'te iki dönem kiralık oynayan tecrübeli oyuncu, La Liga'daki performansı ve attığı gollerle dikkat çekmişti.  
 
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Emmanuel Adebayor, transfer döneminden önce boşta kaldığı için yıl boyunca istediği anda bir takımla anlaşabilir. Avrupa'da istediği ülkeye zaman sınırlaması olmaksızın gitme şansı olan 32 yaşındaki golcü, Türkiye'ye transfer döneminin bittiği tarih olan 31 Ocak'tan sonra transfer yapamayacak. Çünkü sadece Türkiye ve Azerbaycan boşta olan oyuncuların transfer dönemi dışında imza atmalarını kabul etmiyor. Çok eleştirilen bu karar boşta olan futbolcuların, transfer dönemleri dışında, Türkiye seçeneğinden uzak kalmasına neden oluyor. 

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