Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminin son gününde 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı Emmanuel Adebayor, sağlık kontrolünden geçti.



Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde bir dizi teste tabii tutulan Adebayor'un önce detaylı kan tetkikleri yapıldı. Daha sonra İç hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Genel Cerrahi gibi bir dizi testten geçen Adebayor'un kontrolleri akciğer grafisi, kardiyak testlerini ve batın ultrasonunu içerecek şekilde tamamlandı.