Adebayor, Kasımpaşa maçında yok

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Togolu golcü Emmanuel Adebayor’un 12 Şubat Pazar günü Kasımpaşa ile yapacakları maçta büyük olasılıkla forma giymeyeceğini söyledi.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Abdullah Avcı, "Adebayor’un bir sakatlığı var, sağlık ekibi ile görüşüyoruz. Adebayor bu hafta büyük ihtimalle kadroda olmayacak gibi gözüküyor. Galatasaray maçında kasığıyla ilgili yaşadığı bir problem var. Şu anda fitness salonunda fizyoterapistlerle birlikte çalışıyor." diye konuştu.
Süper Lig’in 20. haftasında Kasımpaşa ile zorlu bir maç oynayacaklarının altını çizen Avcı, "Kasımpaşa ligin iyi takımlarından biri. Kemal hoca ile beraber oyun anlamında gelişen bir takım. Atlet oyunculardan kurulu ve fizik kalitesi yüksek bir ekip. Hiçbir maç kolay değil, çok zor bir müsabaka bizi bekliyor. Yakaladığımız tempo ile oyun planımızı sahada uygulamak istiyoruz. Planlarımızı ne kadar uygulayacağız, göreceğiz. Umarım istediklerimizi sahada alırız." ifadelerini kullandı.
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ADEBAYOR, KASIMPAŞA MAÇINDA YOK
Abdullah Avcı, Emmanuel Adebayor’un Kasımpaşa ile yapacakları maçta forma giymeyeceğini söyledi.
Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Togolu golcü Emmanuel Adebayor’un 12 Şubat Pazar günü Kasımpaşa ile yapacakları maçta büyük olasılıkla forma giymeyeceğini söyledi.
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