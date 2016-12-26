Adanaspor’un son kararı Antalya oldu

Adanaspor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlı takım, 29 Aralık Perşembe günü Osman Yereşen Tesisleri'nde bir araya gelecek ve ilk antrenmanını yapacak. Çalışmalarını 4 gün boyunca Adana'da sürdürecek olan Adanaspor, 2 Ocak Pazartesi günü kamp için Antalya Belek Kaya RIU Hotel'e gidecek. Kamp hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek olan Adanaspor, burada hazırlıklarını bitirdikten sonra Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe karşılaşması için direkt İstanbul'a hareket edecek.

Takımın, devre arasında kamp çerçevesinde yapacağı hazırlık maçlarının önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtildi.