ANA SAYFA
Adanaspor hız kesmiyor

ADANASPOR HIZ KESMİYOR

Küme düşme hattında yer alan ve ligde kalma savaşı veren Adanaspor, Bursaspor'u deplasmanda devirdi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Bursaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Timsah Arena’da oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanarak son haftalardaki formunu sürdürdü.

Kayserispor galibiyetiyle yenilmezlik serisine başlayan Adanaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe beraberliklerinin ardından Bursaspor’u da deplasmanda devirerek ligde kalma yarışında çok kritik 8 puan kazandı.

Bursaspor’da 5 maç ceza alan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu maçı tribünden takip ederken, Adanaspor’un galibiyet golü Magaye’den geldi.

AMK Gazetesi
34
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Beşiktaş transferi bitirdi !Juventus'un logo tanıtımına Emily Ratajkowski damgasıBursaspor Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı
Adanaspor hız kesmiyorYasin Öztekin gol pozisyonunda yaşananları anlattı‘Türk hakemliği ve Cüneyt Çakır iflas ettiler’
Podolski gidiyor mu ?Riekerink: En azından 1 puanı hak ettikLevent Nazifoğlu'ndan olay sözler
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS