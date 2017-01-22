Adanaspor hız kesmiyor

ADANASPOR HIZ KESMİYOR Küme düşme hattında yer alan ve ligde kalma savaşı veren Adanaspor, Bursaspor'u deplasmanda devirdi. Süper Lig 22.01.2017 10:20

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Bursaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Timsah Arena’da oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanarak son haftalardaki formunu sürdürdü. Kayserispor galibiyetiyle yenilmezlik serisine başlayan Adanaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe beraberliklerinin ardından Bursaspor’u da deplasmanda devirerek ligde kalma yarışında çok kritik 8 puan kazandı. Bursaspor’da 5 maç ceza alan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu maçı tribünden takip ederken, Adanaspor’un galibiyet golü Magaye’den geldi. AMK Gazetesi 34