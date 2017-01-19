ADANASPOR BURSA YOLCUSU Adanaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Süper Lig 19.01.2017 21:51

Adanaspor, Bursa yolcusu. Osman Yereşen Tesisleri’nde, Teknik Direktör Levent Şahin, yönetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular sürat antrenmanı yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan turuncu-beyazlılar 1 saat 10 dakika süren antrenmanı taktik oyun ile sonlandırdı. Sabah saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a gidecek olan turuncu-beyazlılar oradan kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Bursa’ya hareket edecek. Turuncu-beyazlı ekip karşılaşma öncesi yapacağı son çalışmasının ardından konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek. AMK Gazetesi 42