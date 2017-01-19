ANA SAYFA
Adanaspor Bursa yolcusu

ADANASPOR BURSA YOLCUSU

Adanaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Adanaspor, Bursa yolcusu. Osman Yereşen Tesisleri’nde, Teknik Direktör Levent Şahin, yönetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular sürat antrenmanı yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan turuncu-beyazlılar 1 saat 10 dakika süren antrenmanı taktik oyun ile sonlandırdı.

Sabah saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a gidecek olan turuncu-beyazlılar oradan kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Bursa’ya hareket edecek. Turuncu-beyazlı ekip karşılaşma öncesi yapacağı son çalışmasının ardından konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.

AMK Gazetesi
42
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklamasıLevent Nazifoğlu'ndan flaş açıklamalarTrabzonspor Rodallega ile anlaştı
Beşiktaş 3 golle turladı !Hamzaoğlu'na 5 maç ceza !Fenerbahçe’de şok sakatlık
Ali Şen'den Aziz Yıldırım'a istifa çağrısıDzeko tamam sıra Roma’daAziz Yıldırım’a 6 ay ceza !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS