Adana Demirspor'da hedef play-off

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Sedat Sözlü, ligde ilk 6 içerisinde yer alarak play-off'a kalmak istediklerini söyledi.

Sözlü, Büyükşehir Gaziantepspor maçında güzel bir oyunla sahadan 4-1 galip ayrıldıklarını belirtti.

Devre arası transfer döneminde takıma katılan futbolcuların etkili oynadıklarını dile getiren Sözlü, şöyle konuştu:

"Amacımız kısa vadede olumlu işler yapmaktı. Yeni transferlerimizle de doğru yolda olduğumuzu gördük. İsabetli isimleri takıma dahil ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah sonraki haftalarda, takım olma yolunda daha da iyi adımlar atarak bunun katkılarını daha fazla göreceğiz. Hafta sonunda oynayacağımız Altınordu maçında da bu iyi gidişimizi devam ettirmek amacındayız. Son dönemdeki çıkışımızı sürdürerek play-off'a kalmak istiyoruz. Hatta ilk ikiye girme şansımızı da zorlayacağız."

Sözlü, Adana Demirspor'u güzel günlerin beklediğini, takımın gün geçtikçe daha iyi seviyelere geleceğini sözlerine ekledi.