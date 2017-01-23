Adana Demirspor son dakikada güldü

ADANA DEMİRSPOR SON DAKİKADA GÜLDÜ Adana Demirspor, Samsunspor'u 90+3'te Pote'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Futbol » Tff 1. Lig 23.01.2017 21:46

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor evinde Samsunspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Adana Demirspor 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 22 puana yükselerek haftayı 10. sırada tamamladı. Konuk takım ise 11 puanla 17. sırada kaldı. MAÇTAN DAKİKALAR 18. dakikada Adana Demirspor'da Waldison'un ara pasında Pote kaleci ile karşı karşıya kaldı. Pote'nin sert şutunda kaleci Furkan topu kornere çeldi. 25. dakikada Samsunspor'da Ahmet Burak'ın ortasında Kone gelişine vurdu Adana Demirspor savunmasından seken top kaleci Emrullah'ta kaldı. 42. dakikada Adana Demirspor'da Serkan'ın sol kanattan ortasında Pote'nin kafa vuruşunda kaleci Furkan son anda kornere çeldi. 51. dakikada Samsunspor'da Hasan'ın ortasında Göksu'nun gelişine şutunda top üst direkten auta çıktı. 71. dakikada Sercan'ın ara pasında Pote çaprazdan vurdu, top kaleci Furkan'da kaldı. 89. dakikada Samsunspor’da Kenan’ın uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 90. dakikada Adana Demirspor’da Oğuzhan’ın yerden ortasında Pote gelişine vurdu top ağlarla buluştu. 1-0 Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Süleyman Abay, Deniz Turgut, Mehmet Kapluhan Adana Demirspor: Emrullah, Servan, Mehmet, Pote, Sercan (Tufan dk. 80), Waldison, Onur, Oğuzhan, Raspopovic, Berkay (Grbic dk. 65), Serkan Samsunspor: Furkan, Ndiaye, Murat (Vedat dk. 78), Göksu, Hasan (Zola dk. 86), Kenan, Kevin (Lumu dk. 61), Abdülkerim, Kone, Ahmet, Erkam Gol: Pote (dk. 90+3) (Adana Demirspor) Kırmızı kart: Onur Akbay (dk. 77) (Adana Demirspor) Sarı kartlar: Onur, Grbic (Adana Demirspor), Ahmet Burak, Abdulkerim, Kenan (Samsunspor) AMK Gazetesi 21